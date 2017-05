Wings for Life: tekači po celem svetu bodo za dober namen bežali pred ciljno črto

Globalni dobrodelni tek fundacije za raziskovanje poškodb hrbtenjače Wings for Life poteka en dan v letu istočasno na več lokacijah po svetu in z istim ciljem - zbrati denar za pomoč pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače. Te so najpogosteje posledica prometnih nesreč ali padcev, zaradi česar so številni vezani na invalidski voziček.

Predsednik Borut Pahor je častni pokrovitelj projekta Wings for Life World Run Slovenija - Ljubljana 2017 in se ga bo letos kot tekač udeležil že tretjič, so sporočili iz njegovega urada.

Kot so sporočili iz slovenske organizacijske ekipe, bo v Ljubljani ob 13. uri na Kongresnem trgu startalo več kot 4000 tekačev. Tako kot pretekla leta bodo tekli do nakupovalnega središča BTC, pot pa jih bo potem vodila v smeri Kamniško-Savinjskih Alp, mimo Domžal, Kamnika, Cerkelj na Gorenjskem, Smlednika ...

V tej posebni tekmi sodelujoči tečejo, kolikor daleč zmorejo, dokler jih ne prehiti premikajoča ciljna črta oz. zasledovalno vozilo, ki lovi tekače po celotni trasi in postopoma pospešuje, dokler ne ujame vseh tekačev. Zasledovalno vozilo bo startalo pol ure za tekači in sprva vozilo 15 kilometrov na uro, čez dve uri pa bo pospešilo že na 35 kilometrov na uro.

Predsednik Pahor na lanskem teku Wings for life. (Foto: Damjan Žibert)

Na Kongresnem trgu, središču dogajanja, bodo predstavitveni prostori pokroviteljev in velik ekran, na katerem bo mogoče spremljati prenos teka z lokacij po celem svetu. Prenos bo moč spremljati tudi prek spletne strani Wings for Life World Run.

Za tiste, ki se ne morejo udeležiti teka na uradni lokaciji, pa bi vseeno želeli sodelovati, je na voljo mobilna aplikacija, s katero lahko tečejo po svoji trasi, aplikacija pa bo simulirala zasledovalno vozilo v realnem času.

Lani je bil na tekmovanju globalno najboljši Italijan Giorgio Calcaterra, ki je v okolici Milana pretekel rekordnih 88,44 kilometra. Med ženskami je bila najboljša Japonka Kaori Yashida, ki je pri Takashimi pretekla 65,71 kilometra. V Sloveniji sta zmagala Vid Senica (64,58 km) in Lucija Krkoč (50,84 km). Z aplikacijo je najbolje tekel Ukrajinec Andrey Bogutsky (43,33 km).