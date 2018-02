Z močjo narave nad viruse in prehlade

CBD olje - maksimalen učinek brez 'zadetosti'

Kanabidiol (na kratko CBD) je ena izmed 113 poznanih vrst kanabinoidov v rastlini navadne konoplje. Njegova glavna naloga je aktivacija imunskega sistema, kar je očitno že iz razporeditve receptorjev za CBD v telesu. CBD je učinkovito sredstvo za zelo različen spekter zdravstvenih stanj.

Kaj pa CBD izdelki za otroke?

Ko starši razmišljajo o konopljinih pripravkih za otroke, se pogosto pojavi strah, da bo otrok po konzumiranju CBD olja 'zadet'. To pa ne velja za kanabinoid CBD, eden izmed vseh kanabinoidov, ki jih vsebuje rastlina konoplje. Po mnenju strokovnjakov je konoplja naravni pripravek, ki je varen in se lahko uporablja v daljšem časovnem obdobju brez neželenih učinkov.

Kanabinoidi se naravno proizvajajo v telesu kot endokanabinoidi in se naravno vežejo na endokanabinoidne receptorje. Funkcija endokanabinoidov v telesu je nadzor komunikacije med celicami in uravnavanje sodelovanja med organi. Otroci so prvič izpostavljeni kanabinoidom skozi endokanabinoide, ki jih najdemo v materinem mleku.

Katarina B. iz Celja, mama dveh otrok, pravi:

''V naši družini že drugo leto zapored prakticiramo CBD kapljice kot preventivo za krepitev imunskega sistema. Otroka dobita vsako večer 2 kapljici 3 % CBD olja, midva z možem pa po 3 kapljice 10 % CBD olja. Glede na to, da se nas virusi in prehladi na veliko izogibajo, je več kot očitno da stvar deluje.''

CBD olje je odlično prehransko dopolnilo, ki spodbuja splošno psihofizično počutje.

Izjava svetovalke Pike Vene Lipar, mag. prof. biologije in pedagogike

''Velikokrat me kličejo mamice otrok iz vrtca, da več ne vedo kako otroku pomagati, da ne bo prinesel domov vseh virusov in bakterij, saj potem zboli cela družina. Kot mama štiri letnika dobro vem, kaj to pomeni v praksi. Pomembno je, da otroku ponudimo čim več sveže zelenjave in sadja, saj je pozimi prehrana bolj enolična in posledično je tudi vnos vitaminov in mineralov manjši. CBD olje s koncentracijo kanabidola 3-5 % (odvisno od starosti otroka) je tako odlično pomagalo, za krepitev imunskega sistema saj izvlečki konopljine smole umirijo imunski sistem, ko je ta neuravnovešen.''

Naše telo je kompleksen in dobro uravnan sistem, ki vedno teži k homeostazi.

Endokanabinoidni sistem vsakega posameznika je eden od ključev za to, da se telo v izrednih okoliščinah čim prej povrne v ravnovesje. Ker živimo v času, ko je naše telesno ravnovesje nenehno na preizkušnji zaradi pesticidov, konzervansov, nitratov, aluminijevih soli v zraku, dolgotrajnega stresa, intenzivnih čustev in še bi lahko naštevali, se lahko naš endokanabinoidni sistem poruši, kar je lahko vzrok za pojav različnih patoloških stanj.

Kanabinoidi iz rastlin so izjemnega pomena

''Povpraševanje po alternativnih metodah se povečuje, vendar so ljudje zmedeni, saj je ponudba zelo velika, kvaliteta pa marsikje vprašljiva, zato smo si v našem podjetju zamislili drugačen pristop. Stanke se pri nas lahko naročijo na brezplačno svetovanje na sedežu našega podjetja, kjer se vsaki stranki posvetimo individualno in pristopimo k težavi s celostno obravnavo,'' pravi svetovalka Pika Vene Lipar, mag. prof. biologije in pedagogike.

Naravna pridelava in vrhunska kvaliteta izdelkov Suprahemp sta le dve izmed lastnosti, h katerima pri podjetju Hempmedico stremijo v želji po izboljšanju vašega počutja. ''Na podlagi dolgoletnih izkušenj verjamemo v zdravilno moč konoplje, zato smo se specializirali v prodajo izdelkov z vsebnostjo kanabidiola (CBD-ja). Naše poslanstvo je širiti znanje o mnogih pozitivnih učinkih te prehranske sestavine, ki blagodejno vpliva na celoten organizem, tako na fizično kot tudi na psihično počutje,'' je še povedala Pika Vene Lipar, mag. prof. biologije in pedagogike, svetovalka pri podjetju HempMedico.

