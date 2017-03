IZZIV: Pol leta brez (nepotrebnih) nakupov

Jaz s svojo najljubšo (in trenutno najdražjo) razvado. (Foto: Mateja Klavs)

POL LETA BREZ NAKUPOV POMENI:



- nobenih obrokov v gostilnah



- nobene pijače v gostilnah (z izjemo kave)



- nobenih obiskov plačljivih koncertov ali drugih prireditev, niti kina



- nobenih nakupov oblačil, čevljev in modnih dodatkov



- nobenih nakupov kozmetike (razen, ko mi zdajšnje zmanjka)



- nobenih nakupov dodatkov za dom in ostalih "lovilcev prahu"



- nobenih izletov ali potovanj v tujino



- premišljeno nakupovanje hrane, da mi ne ostaja hrana, ki na koncu pristane v smeteh

Konec lanskega leta sem naletela na članek o Britanki, ki se je odločila, da eno leto ne bo zapravljala. Zadeva me je pritegnila.

Imela je podobne "težave" kot jaz. Ni živela luksuzno ali nad svojimi zmožnostmi, daleč od tega. Imela je le kredit, ki ji je visel nad glavo, in prišla je do spoznanja, da ji denar kar frči. Pa se je – navdahnjena s svetovnim dnevom brez nakupov, ki ne naključno sovpada z zloglasnim ameriškim praznikom nakupovanja črnim petkom – odločila, da bo delala z denarjem malo bolj racionalno. Ali pa veliko bolj racionalno.

Njena odločitev je bila res drastična. Eno leto si ni privoščila nobene hrane v restavracijah, nobene pijače v barih, prijateljem ni kupovala daril ne za rojstne dneve, poroke, ne za obiske na večerjah, z avtomobilom se ni vozila, na počitnice ni šla nikamor, kamor ni prišla sama s kolesom, kupila si ni nobenega oblačila, čevljev, modnih dodatkov, kozmetike, nadomeščala je le tisto, česar ji je zmanjkalo, hrano je kupovala le v diskontnih trgovinah.

“Kupuj manj. Pametno izbiraj. Naj traja. Kakovost naj ima prednost pred količino. Vsi kupujejo veliko preveč oblačil," slavne besede je leta 2013 izrekla legenda med modnimi oblikovalci Vivienne Westwood.

In po enem letu takšnega življenja privarčevala toliko denarja, da je lahko odplačala kredit, a bolj pomembno, navadila se je novega načina življenja. Načina, kjer nimaš kar naprej potrebe po nakupovanju. Ugotovila je, da ji pravzaprav nič ne manjka in da bo preživela tudi, če si ne kupi nove torbice, ki se ji nasmiha iz izložbe v trgovini.

Ko sem prebrala njeno zgodbo, sem bila navdušena. Ker dejstvo je, da smo podivjali v svoji potrošniški kulturi. Hkrati pa sem imela slabo vest in se spraševala, ali sem sama sposobna česa takega. Da si eno leto ne kupim niti enega samega kosa oblačila. Da v bistvu niti ne stopim v trgovino, ker itak ničesar ne rabim. Ali pa da eno leto ne grem ven na večerjo. Ne za svoj rojstni dan, ne na obletnico. Pa na pijačo. Ok, kava bi bila izključena, tej se ne morem odpovedat. Bele kave v kavarnah so moje cigarete. Tudi izletom in potovanjem bi se odpovedala.

Koliko parov čevljev potrebuje ženska?! (Foto: AP)

Ne gane me ... (Foto: AP)

Če ne poskusim, ne bom nikoli izvedela, sem si rekla. A začelo se ni najbolj obetavno. Najprej je bil vmes veseli december. Kako naj se držim sklepov, da ne bom zunaj nič pojedla in popila, če pa se je Ljubljana ravno odela v praznične barve, na obrežju Ljubljanice pa so zrasle stojnice, od katerih čudovito diši? Pa naj bo z novim letom. Vmes sem še malo omilila stvari. Nakupovalni post ne bo trajal eno leto, ampak samo pol, kave v kavarnah ostajajo, poletne počitnice (moja edina svetla točka v zimski megleni Ljubljani) pa lahko rezerviram in plačam že pozimi.

Kako se je ta izziv znašel v rubriki Čas za Zemljo? Ker tudi s pretirano potrošnjo in hitrim metanjem stvari v smeti škodujemo našemu planetu. Energija in ostali viri, ki so potrebni za proizvodnjo stvari, so ogromni, sploh, če pomislimo, kako kratek rok trajanja pogosto imajo. Na primer, za eno kratko majico je potrebnih več kot 2500 litrov vode, za ene kavbojke pa več kot 5500 litrov. Potem pa pridejo zraven še razni dodatki dvomljivega slovesa, kot so petrolej, pesticidi in umetna barvila, ki jih v proizvodnji uporabljajo. Da o plastiki niti ne začnem ... Če bi vsak izračunal, koliko plastike (od plastenk, lončkov za kavo, zobnih ščetk, ovitkov za telefone, okrasnih predmetov do "lušnih" dežnikov in igrač) na leto kupi, bi šla številka v kilograme.

Pa je prišel prvi januar in začelo se je. Prve dni brez posebnosti. Saj ni tako, da sem pred tem vsak dan hodila v trgovine in iz njih nosila vrečke z novimi oblačili. Ali vsak dan jedla zunaj. Zato tudi ni bilo težko. Bolj me je skrbelo, kako bom preživela brez vikend skokov v bližnja mesta čez mejo ali od Ljubljane bolj oddaljene dele Slovenije. Pa je tudi to šlo. V dveh mesecih sem bila enkrat na Bledu. So far, so good (zaenkrat vse dobro). Izračunala sem, da sem samo s tem, ko si nisem nič kupila in nisem šla v gostilno na večerjo, v dveh mesecih privarčevala več sto evrov. A pred menoj so še štirje meseci …

Ko sem brala kolumno Britanke, ki je tako (pre)živela eno leto, sem bila navdušena, ker je po letu dni izgubila potrebo po nakupovanju. Pa jaz? Se bom 1. julija zapodila v trgovine? In kupila vse, česar si nisem v teh šestih mesecih? Zaenkrat kaže, da ne. Prav pomirjena sem, ko hodim mimo trgovin in me ne ganejo napisi o razprodajah, odstotki nalepljeni po izložbah, bleščice, ki se svetlikajo. Mogoče se pa v moji glavi res stvari premikajo. In bom poleti že na dobri poti principov zero waste – odkloni, zmanjšuj, ponovno uporabi, recikliraj in kompostiraj. Bomo videli …