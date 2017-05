Slovenija bolj biotsko pisana od marsikatere eksotične države, a na rdečem seznamu več kot 2.000 živalskih vrst

22. maj je svetovni dan biološke raznovrstnosti in Slovenija ne velja zaman za vročo točko biodiverzitete v svetovnem merilu. Po številu vrst višjih vretenčarjev (dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci) na površinsko enoto se po pestrosti uvrščamo celo v sam vrh evropskih držav. In ne le to – naša država je celo bolj vrstno pestra od marsikatere tropske države, so pojasnili na ZRSVN.

Na Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN) štetja živalskih vrst ne izvajajo, so nam pa podali približne ocene za Slovenijo iz leta 2000. Takrat naj bi na celini tako živelo več kot 21.000 živalskih vrst, morske živali so žal slabše raziskane. Pri nas imamo tudi več kot 800 endemitov, torej živalskih vrst, ki jih najdemo le v Sloveniji.

Na prvi pogled hrček, ris, rjavi medved, volk, kareta, laška žaba, nižinski urh, laški gad, nimajo nič skupnega. A vendar - vsi so uvrščeni na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst. Ta je dolg.

A glede na človekovo vedenje in njegove vplive na okolje je vprašanje, kako dolgo se bomo še kitili s takimi podatki, na mestu. Ogrožene prostoživeče živali v Sloveniji so glede na stopnjo ogroženosti uvrščene na rdeči seznam, ki je objavljen v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Ta določa tudi lastnosti posameznih kategorij ogroženosti, se pravi kriterije, ki določajo pogoje za uvrstitev neke vrste na ta seznam.

2873 živalskih vrst v Sloveniji je zavarovanih oziroma se varuje njihove habitate (po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah), 2354 živalskih vrst pa je na omenjenem rdečem seznamu, med njimi ris (po podatkih zavoda je pri nas še od 10 do 15 teh živali), volk (okoli 50), hrček, rjavi medved (pri nas živi okoli 500 primerkov), nekatere vrste netopirjev, laški gad, kareta, laška žaba, nižinski urh. Pa pegasta sova, vodomec, hrošč rogač. Seznam je dolg. Podatkov, koliko vrst je že izumrlo, na ZRSVN nimajo.

Tudi ris je na seznamu ogroženih vrst. (Foto: Miha Krofel)

Nekatere vrste dnevnih metuljev tik pred izumrtjem

So pa na zavodu pojasnili, da so najbolj ogrožene živalske vrste v Sloveniji tiste, ki so vezane na specialna okolja – mokrišča, mokrotne travnike, ekstenzivne travnike. Po podatkih Statističnega urada naj bi bile najbolj ogrožene dvoživke, med njimi je 35 odstotkov dnevnih metuljev. Populacija metuljev se je pri nas v zadnjih 25 letih zmanjšala kar za 60 odstotkov. Nekaterim vrstam dnevnih metuljev na določenih območjih (Ljubljansko barje, Slovenske gorice, Dravinjska dolina) grozi celo skorajšnje izumrtje.

Zakaj bi morale živali nenehno iskati tistih nekaj skritih kotičkov narave, ki jih človeški egocentrizem še ni uničil?

In vzroki? Znova – tudi človek. Intenzivna raba travniških površin (baliranje, še preden travnik zacveti), zaraščanje in izsuševanje. Kakovost življenjskega prostora se slabša in krči. Najbolj v oko vpijoči dejavniki za to so onesnaževanje okolja, naseljevanje tujerodnih vrst, pa tudi prekomerno jemanje živali in rastlin iz narave ter mednarodna trgovina z njimi.

Krzneni ovratnik – ne, hvala

Da, trgovina z ogroženimi vrstami v Sloveniji obstaja, pravijo na ZRSVN, zato je Slovenija leta 2000 pristopila k izvajanju koncesije CITES. S konvencijo je tako zavarovanih več kot 3.000 vrst živali in rastlin, od tega jih 150 živi pri nas – med njimi rjavi medved, sokol selec in morski datelj. Pristojne službe vsako leto zaznajo številne primere nedovoljene trgovine z ogroženimi vrstami, najpogosteje gre za mrtve osebke ali njihove dele ter izdelke iz njih.

Volka pri igri (Foto: Živalski vrt Ljubljana)

Lepo je biti človek (ki da nekaj na ekosistem)

Vsaka živalska vrsta je enkratna in neponovljiva, in ko enkrat izumre, je prepozno. Pa ne gre zgolj za morebitno lepoto dragocenih živali, vse premalo se zavedamo, da ima sleherna vrsta svoje specifične lastnosti, iz teh pa izhaja tudi njihova vloga v življenjski združbi in ekosistemu. Večja pestrost vrst zagotavlja večjo stabilnost ekosistemov. In smo pri zadnji stopnički – od stabilnosti ekosistema sta odvisna tudi preživetje in kakovost življenja človeka. Saj se zavedamo, kajne, da smo zgolj del ekosistema in ne njegov gospodar?

Ogrožene prosto živeče živali v Sloveniji so glede na stopnjo ogroženosti uvrščene na rdeči seznam. Na njem je 2.354 živali.

In čeprav smo ponovili že večkrat, bomo to storili vsaj še enkrat – vsak posameznik lahko prispeva k ohranjanju vrst. Kako? Tako da ozavesti, da je sam del narave. Vsak lahko največ prispeva k temu, da bomo čez pet let lahko napisali članek o metuljih, ki niso več ogrožena vrsta, in dvoživkah, ki jih lahko izbrišemo z rdečega seznama.

Spoštujmo predpise s področja ohranjanja okolja, spodbujajo tudi na Zavodu RS za varstvo narave. Uživajmo lokalno pridelano, kakovostno hrano, čim več stvari naj bo iz naravnih materialov, ločujmo odpadke. Predvsem pa, končujejo, spoštljivo se vedimo do vseh živih bitij, skušajmo slediti njihovim navadam. Zakaj bi morale živali nenehno iskati tistih nekaj skritih kotičkov narave, ki jih človeški egocentrizem še ni uničil?