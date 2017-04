Na meji s Hrvaško odslej poostren nadzor. Daljše čakalne dobe na Obrežju

Promet.si sporoča, da so trenutno daljše čakalne dobe na mejnem prehodu Obrežje. In sicer, avtobusi za vstop v državo čakajo 2 uri 20 minut, za izstop pa 2 uri. Osebna vozila morajo za izstop čakati eno uro in 30 minut. Na MP Metlika osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut. Več informacij pa na Promet.si.

Na meji s Hrvaško se je danes začel sistematični nadzor vseh potnikov, tako članic EU kot tretjih držav in tako pri vstopu kot izstopu iz države. Za to so se članice odločile po nizu terorističnih napadov v Evropi. Bo pa zaradi podaljšanih postopkov preverjanja na meji to zelo verjetno povzročilo večje zastoje, opozarja slovenska policija.

Slovenski policisti so na zunanji schengenski meji, torej na slovenski meji s Hrvaško doslej sistematični nadzor izvajali le za državljane tretjih držav, po določilih nove uredbe Evropske komisije pa bodo sistematično preverjali tudi državljane članic EU. V praksi to pomeni, da bodo preverjali potovalne dokumente v podatkovnih bazah, ki so na voljo, torej v schengenskem informacijskem sistemu, Interpolovih bazah podatkov in nacionalnih bazah podatkov.

Kolona tovornih vozil pred MP Obrežje. (Foto: Promet.si)

Vse sumljive bodo izločili iz kolone in dodatno preverjali

Po navedbah vodstva policije bo sicer postopek trajal le nekaj sekund in potnik bo, če bo z njegovimi dokumenti vse v redu in če ne bo zaveden v bazi kot npr. osumljenec kaznivega dejanja ali če ne bo proti njemu veljal ukrep prepovedi vstopa, lahko nadaljeval pot. Če bo treba izvesti podrobnejši pregled, ga bodo izločili iz kolone, da ne bo ustvarjal dodatnega zastoja.

Na pot se odpravite pravočasno

A ker je potnikov iz članic EU za približno štirikrat več kot iz nečlanic, se bo sorazmerno povečal obseg dela policistov in s tem čakanje na meji. Na letni ravni po oceni policije mejo prečka 64 milijonov ljudi, od tega "le" okoli 13 milijonov državljanov tretjih držav. Zdaj bo torej treba opraviti vseh 64 milijonov preverjanj, kar se bo zagotovo poznalo pri pretočnosti meje, je v sredo opozoril generalni direktor policije Marjan Fank in potnike pozval, naj morebitne zastoje na meji vračunajo v svoje potovalne načrte. Prav tako policija opozarja vse potnike, ki jih bo daljše čakanje spravilo v slabo voljo, da naj svoje jeze nikar ne sproščajo nad policisti, saj niso prav nič krivi za spremembo režima.