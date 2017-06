Na shodu, s katerim naj bi muslimani izrazili jezo nad skrajneži, le peščica udeležencev

"Ne dopustimo, da bodo teroristi v imenu islama pobijali nedolžne." To so želeli organizatorji danes sporočiti svetu z mirovnim shodom proti nasilju in terorističnim napadom islamistov v nemškem Kölnu. Shod so podprli številni ugledi nemški muslimani, organizatorji so pričakovali okoli 10.000 ljudi. A na koncu jih je prišlo le okoli 1000.

Nemški mediji že ocenjujejo, da bo akcija očitno klavrno propadla. Težave so se sicer napovedovale že zadnjih nekaj dni. Medtem ko so na shod pozivale tudi stranke in politiki, ki z islamom nimajo nobene povezave, prav tako pa ga je pozdravila in jasno podprla turška skupnost v Nemčiji, je islamska skupnost Ditib svoje člane pozvala, da se shoda ne udeležijo. Po eni strani zaradi ramadana, po drugi pa, ker menijo, da takšni shodi stigmatizirajo muslimane.

Še posebej ostri glede današnje (ne)udeležbe na dogodku, ki naj bi širom Evrope in sveta poslal sporočilo, da muslimani ostro nasprotujejo peščici, ki želi v imenu vere ustrahovati ljudi, so komentatorji na družbenih omrežjih, ki menijo, da je neuspeh shoda poslal ravno obratno sporočilo kot je bil prvotni namen organizatorjev.

Razprava o korelaciji med vero in islamskim ekstremizmom se je znova razplamtela še posebej po zadnjih napadih v Veliki Britaniji, ko je vse več posameznikov in mnenjskih voditeljev, muslimane pozvalo, naj bodo bolj odločni v javnem nasprotovanju ekstremizmu.