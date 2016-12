13-letnik razstavljal pirotehnični izdelek, ena od komponent eksplodirala

Kljub številnim opozorilom pristojnih organov in zdravstvenih služb, kako nevarna je pirotehnika, ne mine dan, da ne bi s policije prejeli poročila o poškodbah mladoletnikov, ki se igrajo z nevarnimi predmeti.

Krški policisti so bili v sredo okrog 20. ure obveščeni, da je v zdravstveni dom prišel 13-letni deček, ki naj bi se poškodoval pri eksploziji pirotehničnega sredstva. Policisti so ugotovili, da naj bi otrok razstavil ognjemetno baterijo in prižigal posamezne dele. Ob eksploziji ene izmed komponent si je fantek poškodoval oko. Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo.

13-letni deček je razstavil ognjemetno baterijo in prižigal posamezne dele, ena od komponent je eksplodirala. (Foto: Reuters)

Dnevno se vrstijo poročila o pirotehniki in poškodbah

V torek smo poročali o hudi poškodbi 14-letnika, ki mu je eksplozija petarde odtrgala obe zapestji. Čaka ga dolgotrajna rehabilitacija, posledice nespametnega dejanja bo čutil vse življenje.

V sredo so celjski policisti dvema mladoletnikoma, ki sta bila na poti v šolo, zasegli več kot 800 kosov prepovedane pirotehnike. S podobnimi dogodki so se ukvarjali tudi jeseniški in škofjeloški policisti.

