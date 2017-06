16 osumljenih, da so zlorabili položaj v postopku lastninjenja, neuradno gre za Perutnino Ptuj

Nacionalni preiskovalni urad je včeraj na podlagi sodnih odredb izvajal preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov na območjih PU Ljubljana, PU Maribor, PU Koper, PU Murska Sobota in PU Nova Gorica, v katerih so preiskovalci iskali poslovne listine, elektronsko korespondenco in druge predmete zaradi utemeljitve suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti na škodo gospodarske družbe z območja PU Maribor ter kaznivega dejanja goljufije na škodo gospodarske družbe z območja PU Celje.

V hišnih preiskavah nobena oseba ni bila pridržana. (Foto: J.U.)

Preiskovalci sumijo, da so odgovorne osebe posameznih gospodarskih družb od leta 2007 do 2014 izvedle več škodljivih poslov na škodo družb, ki so jih vodile. Premoženjska korist, ki je nastala z navedenimi kaznivimi dejanji, pa znaša preko 8 milijonov evrov.

Predkazenski postopek poteka zoper 16 osumljenih oseb, včerajšnja

preiskovalna dejanja pa so preiskovalci opravljali pri 14 fizičnih osebah in osem pravnih osebah na 27 različnih lokacijah, in sicer 16 na domačih naslovih in 11 na naslovih pravnih oseb, pri dveh pravnih osebah pa opravili zaseg dokumentacije na podlagi sodne odredbe.



Včeraj ni bila nobena oseba pridržana, ker za to ni bilo podanih zakonskih razlogov.



Pri izvajanju včerajšnjih operativnih aktivnosti je sodelovalo 108 preiskovalcev NPU in kriminalistov posameznih policijskih uprav. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.

V nadaljevanju bodo preiskovalci pregledali in analizirali vso zaseženo gradivo (poslovne listine,beležke, elektronsko korespondenco ...) ter opravili dodatna zbiranja obvestil in potrebna zaslišanja ter v skladu z zakonskimi določili ustrezno obvestili pristojno državno tožilstvo.