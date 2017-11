18-letni Klemen se po pouku ni vrnil domov. Ste ga videli?

18-letni Klemen Puhr iz Petrovč, dijak četrtega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, se po končanem pouku ni vrnil domov. Je vitek in visok okoli 190 cm. Oblečen je v črno majico, črne hlače in daljšo črno bundo s kapuco, obut pa v svetlo modre čevlje. Če ste ga videli ali veste karkoli o njegovem izginotju, obvestite policijo.