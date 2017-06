19-letnik, ki je med prevračanjem padel iz avta, umrl v bolnišnici

V hudi prometni nesreči, ki se je pripetila 29. maja na Koroški cesti v Mariboru, se je huje poškodoval 19-letni sopotnik v vozilu 20-letnika. Ta je padel iz avta med prevračanjem. S PU Maribor so sporočili, da je 19-letnik žal podlegel poškodbam v bolnišnici.

Kot je znano, je malo po 23. uri 20-letni Polzelan vozil osebni avtomobil po Koroški cesti v Mariboru, in sicer iz smeri Turnerje ulice v smeri Gosposvetske ceste. Ko je pripeljal v iztek levega preglednega ovinka, hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in svojim vozniškim sposobnostim, zaradi česar ga je bočno zaneslo v levo, preko nasprotnega smernega vozišča, preko levega pločnika in nato z vozišča, kjer je trčil v drevo in prometni znak. Po trčenju je vozilo obstalo obrnjeno v nasprotni smeri vožnje v grmičevju.

Med obračanjem vozila je iz vozila padel njegov sopotnik, 19-letnik iz okolice Ormoža. Slednji se je v nesreči hudo telesno poškodoval, voznik pa lažje. Oba so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, žal pa so bile poškodbe 19-letnika tako hude, da je v bolnišnici umrl.

To je že 11. smrtna žrtev na cestah na območju PU Maribor.