19-letnik ukradel kolo, ga naložil na moped, nato pa trčil v invalidko in jo poškodoval

Policija bo povzročitelja kazensko ovadila. (Foto: Damjan Žibert)

Na Obali so včeraj ob 17.46 uri policisti obravnavali prav nenavadno nesrečo. In sicer je mlajši motorist na stari cesti Strunjan–Dobrava trčil v 47-letno žensko, ki se je vozila v invalidskem vozičku. Ženska se je v nesreči lažje poškodovala, motorist pa je odpeljal s kraja nesreče, a so ga policisti kmalu izsledili, saj je med trkom izgubil dokumente in kolo, ki ga je prevažal.

Vse skupaj se je nato še zapletlo, saj so policisti ugotovili, da je kolo ukradeno, ukradel pa ga je 19-letnik iz okolice Kopra. Ta si je sposodil moped, nato ukradel še kolo. Ko je opazil piranske policiste, se je obrnil in v levem nepreglednem ovinku trčil v Kranjčanko.

Policija bo 19-letnika kazensko ovadila.