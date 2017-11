20-letnemu Ljubljančanu, ki je svoje dekle umoril z nožem in kladivom, 17 let zapora

(Foto: Thinkstock)

Okrožno sodišče v Ljubljani je 20-letnega Simona Vogla spoznalo za krivega umora svojega dekleta na zahrbten in grozovit način. Pri izreku sodbe je upoštevalo tako olajševalne okoliščine, med drugim, da je dejanje storil v bistveno zmanjšani prištevnosti, kot oteževalne okoliščine, da je umor očitno načrtoval. Prisodilo mu je 17 let zapora.

V pojasnilu sodbe, ki še ni pravnomočna, je predsednica senata Špela Koleta povzela ugotovitve sodišča, in sicer, da je Vogel 30. junija letos na svojem domu svoje dekle umoril na zahrbten način, saj jo je z nožem štirikrat zabodel od zadaj, po prerivanju pa še šestkrat v prsni koš. Grozovitost dejanja pa je argumentirala z dejstvom, da jo je nato s kladivom še 14-krat udaril po glavi in obrazu, tako je žrtev umrla na kraju dogodka.

Sodišče je med olajševalnimi okoliščinami upoštevalo obtoženčevo priznanje in obžalovanje dogodka, njegovo mladost, da je bil umor storjen v bistveno zmanjšani prištevnosti ter da je k temu dejanju pripomogla tudi osebnostna motnja, kar je potrdilo tudi psihiatrično izvedensko mnenje.

Kot oteževalne okoliščine pa je pri izreku sodbe upoštevalo težo kaznivega dejanja, da je umor storil z nožem in kladivom na skrajno zavržen način ter da ga je očitno načrtoval, ko je dekle povabil v sobo in jo nič hudega slutečo napadel od zadaj.

Obtoženi je v svoji izpovedbi poudaril, da je bil že od desetega leta večkrat v psihiatrični obravnavi. Imel je številne izbruhe jeze, poleg tega pa ni imel prijateljev in počutil se je ogroženega od najbližjih. K slabšanju stanja so po njegovih besedah prispevale tudi nasilne računalniške igrice in to, da je zadnje leto jemal psihoaktivne substance. Nasilen je bil tako do mame kot do dekleta, razmišljal pa je tudi o samomoru.

Temu je pritrdila tudi njegova mama, ki je navedla še, da se je stanje z leti poslabševalo, napadi agresije pa stopnjevali. Večkrat so ga vodili k psihiatrom in psihologom, kjer so mu pripisali osebnostno motnjo, ki se v času stresa stopnjuje v psihotični smeri. Jemal je zdravila, ki pa jih je tudi opuščal.

Sodni izvedenec psihiatrične stroke je v svojem mnenju, ki ga je sodnica prebrala, izpostavil, da je Vogel nadpovprečno inteligenten človek, a osebnostno in čustveno manj zrel. Poleg tega je egocentričen in manipulativen ter ni zmožen empatije in pristnih odnosov. Nagnjen je k anksioznosti in depresiji. Ob občutku ogroženosti pa postane zelo impulziven. Kot je poudaril, gre pri obtožencu za mešano osebnostno motnjo.

Dneve pred umorom je čutil napetost in stres zaradi ultimata staršev, da mora v komuno na zdravljenje. Na dan dogodka sicer ni bil pod vplivom psihoaktivnih substanc, vendar je dejanje storil v bistveno zmanjšani prištevnosti, je v svojem pisnem mnenju še izpostavil izvedenec.

Vogel je bil sicer opravičen stroškov postopka, moral pa bo poravnati premoženjsko-pravni zahtevek matere žrtve v višini slabih 2000 evrov za stroške pogreba in materinega pooblaščenca. Za nepremoženjski zahtevek v višini 70.000 evrov zaradi izgube hčere pa je bila mati napotena na pravdo.