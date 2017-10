20-letni voznik pod vplivom drog vozil prehitro, na znake policije se ni odzival in na koncu povzročil še nesrečo

S PU Ljubljana so sporočili, da je Specializirana enota za nadzor prometa v sredo v večernih urah obravnavala primer nevarne vožnje.

20-letni voznik osebnega vozila znamke Audi A3 je brez veljavnega vozniškega dovoljenja na avtocesti v smeri Vrhnike vozil z neprilagojeno hitrostjo. Na znake policije se ni odzival in nadaljeval s pospešeno vožnjo. Med tem je storil še več cestnoprometnih prekrškov. Na semaforju je prevozil rdečo luč in nepravilno prehiteval. Zaradi prehitre vožnje je v Lukovici pri Brezovici trčil v obcestno ograjo. V prometni nesreči ni utrpel telesnih poškodb, od treh potnikov, ki so bili še v vozilu, je eden utrpel lahke telesne poškodbe.

Policisti so ugotovili prisotnost prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Test je bil pozitiven tudi na konopljo, zato so policisti zanj odredili strokovni pregled. Vozilo z neveljavnimi registrskimi tablicami so zasegli, z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje pa nadaljujejo.