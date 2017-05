20-letnik trčil v vrtno ograjo ob cesti, kovinski del hudo poškodoval njegovega sopotnika

V noči na soboto se je v Slovenski vasi pri Šentrupertu zgodila huda prometna nesreča.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, naj bi 20-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo zaspal, zapeljal s ceste in trčil v vrtno ograjo ob cesti. Kovinski del ograje, ki je prebil steklo avtomobila, je hudo poškodoval 19-letnega potnika, ki je sedel na sprednjem sedežu. Voznik in dva potnika, ki sta sedela na zadnjih sedežih, v nesreči niso bili poškodovani.

20-letnik naj bi med vožnjo zaspal. (Foto: PP Trebnje )

Poškodovanega potnika so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper povzročitelja na tožilstvo podali kazensko ovadbo.