Stepla sta se 21- in 22-letnik. Slednji prstal v bolnišnici, 21-letnik pa v policijskem pridržanju

V četrtek okoli 17. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku v bližini Poti na Rakovo jelšo. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti med ogledom kraja dogodka in po opravljenih razgovorih ugotovili, da je 21-letni državljan Kosova fizično obračunal z 22-letnim znancem, državljanom Makedonije. Po dogodku sta oba zapustila kraj, pozneje pa je 22-letnik zaradi poškodb poiskal zdravniško pomoč, a k sreči ni v smrtni nevarnosti.

Policisti so 21-letnega osumljenca kmalu po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost zaradi sumov kaznivega dejanja poskusa uboja. Kriminalistična preiskava se nadaljuje, tako da bo več znanega v prihodnjih dneh.