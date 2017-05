21-letnik vozil v napačno smer, trčil v priklopnik, nato pa še napihal

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je včeraj nekaj pred 23. uro zvečer na avtocesti Celje–Ljubljana pri kraju Blagovica voznik vozil v napačno smer.

Na kraj dogodka so takoj napotili policiste in jim po nekaj minutah sporočili, da je voznik trčil v priklopno vozilo vzdrževalca ceste.

Policisti so z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja nato ugotovili, da je 21-letni voznik z osebnim vozilom znamke BMW vozil po avtocesti iz smeri Blagovice proti Trojanam po nasprotnem smernem vozišču avtoceste. Pri tem je trčil v priklopno vozilo vzdrževalca ceste, je sporočila Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil pod vplivom alkohola (0,88 mg/l alkohola v organizmu), policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje.

Možje v modrem glede vožnje 21-letnika še vedno zbirajo obvestila v smeri podanih sumov storitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje.