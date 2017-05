22-letni sopotnik v prevrnjenem madžarskem kombiju umrl v bolnišnici

S PU Maribor so sporočili, da je za posledicami prometne nesreče, ki se je na štajerski avtocesti zgodila 29. aprila letos, umrl 22-letni udeleženec, ki je bil sopotnik v madžarskem kombiju. Voznik kombija je zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljal z vozišča.

Posledice nesreče, ki se je zgodila 29. aprila na štajerski avtocesti pred Polskavo. (Foto: Gasilska brigada Maribor)

Nesreča se je zgodila okoli 3.50 ure na avtocesti A1, in sicer na odseku Ljubljana–Maribor, izven naselja Devina. 25-letni Madžar je takrat vozil kombinirano vozilo znamke Renault Traffic, madžarskih registrskih oznak iz Ljubljane proti Mariboru. V prometni nesreči je bilo udeleženo eno vozilo s sedmimi potniki, vsi so bili madžarski državljani. Trije od njih so se huje, trije pa lažje telesno poškodovali. En udeleženec prometne nesreče je ostal nepoškodovan.

V nesreči je bilo poškodovanih šest madžarskih državljanov. (Foto: Gasilska brigada Maribor)

Včeraj so policisti preverjali poškodbe Madžarov v UKC Maribor in ugotovili, da je 22-letni udeleženec te prometne nesreče, ki je bil v življenjski nevarnosti, v UKC Maribor umrl. Policisti bodo dopolnili kazensko ovadbo, ki so jo zoper povzročitelja prometne nesreče že podali pristojnemu tožilstvu.