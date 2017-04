23-letnik divjal 260 kilometrov na uro po regionalni cesti in ostal brez vozniškega dovoljenja

Koprski policisti so v soboto na regionalni cesti med Kozino in Divačo izvajali nadzor nad vozniki motornih koles. Pri tem so naleteli na 23-letnega motorista, ki je kršil cestno-prometne predpise in se ni zmenil za ostale udeležence v prometu. Ugotovili so, da je z motornim kolesom Honda CBR vozil s povprečno hitrostjo 200 kilometrov na uro, kljub omejitvi hitrosti 90 kilometrov na uro. Ko so ga policisti ustavili, se jim je "pohvalil", da je vozil tudi do 260 kilometrov na uro. Na motorju ni bil sam, s seboj je imel še sopotnico.

23-letnemu Škofjeločanu so na kraju izdali še plačilni nalog v višini 980 evrov, ker ni uporabljal smernikov, ker je nepravilno prehiteval in ni upošteval prometne signalizacije. Zaradi omenjenih prekrškov je dobil tudi devet kazenskih točk. Zaradi krepko prekoračene hitrosti pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zagovarjati pa se bo moral tudi pri sodniku za prekrške.