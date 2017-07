23-letnik, ki bi moral v zapor, bežal pred policisti in ogrožal soudeležence v prometu 

Policista ljubljanske postaje prometne policije sta med nadzorom prometa na Škofljici opazila osebno vozilo renault clio, katerega voznik očitno ni vozil po prometnih predpisih.

Tako s svetlobnimi kot zvočnimi znaki sta ga policista skušala ustaviti, a voznik ju ni upošteval, še več, s pospešeno hitrostjo je odpeljal proti Igu, kjer so ga policisti ustavili s prisilnim sredstvom za ustavljanje - stingerjem.

A voznik se policistom nikakor ni želel predati in je skupaj s sopotnikom po ustavitivi vozila pobegnil v bližnji gozd.

Stekla je iskalna akcija, kmalu so ju policisti s službenimi psi našli in prijeli.

Policija je ugotovila, da je 23-letnik iz Ljubljane vozil neregistrirano vozilo, na katerem je imel nameščene ukradene registrske tablice, ki so mu jih policisti tudi zasegli.

Prav tako so ugotovili, da mladenič niti nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da je zanj razpisan ukrep za prijetje in privedbo v zavod za prestajanje kazni. Policisti so vozilo zasegli.

21-letnemu sopotniku so policisti zasegli nekaj gramov prepovedane droge konoplja rastline in smole.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil o sumih storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Tako policija tudi prosi ostale voznike, ki so včeraj (13. julija nekaj pred 22. uro) morda na relaciji Lavrica – Škofljica – Ig – Ižanska Cesta (Matena) srečali omenjenega voznika in ste bili tako priča nevarni vožnji in ste bili morda zaradi te celo ogroženi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma postajo prometne policije Ljubljana oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.