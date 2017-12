23-letno dekle za uboj svojega fanta v zapor za 13 let

Okrožno sodišče v Ljubljani je Patricijo Cenček obsodilo na 13 let zaporne kazni za uboj partnerja februarja letos. Sodnik Tomaž Bromše je prepričan, da je bila Cenčkova prištevna, ko je partnerja zabodla z nožem v prsni koš, ter da je delovala naklepno. Ker je ponovitveno nevarna in nevarna svojim bližnjim, bo do pravnomočnosti sodbe v priporu.

Po mnenju sodnika je očitek iz obtožnice v celoti utemeljen. Kot je dejal na današnjem izreku, resda nihče razen obtoženke ne bo nikoli vedel, kaj se je tiste noči dogajalo, saj ni bil nihče navzoč tragediji. A dokazi po njegovih besedah kažejo, da je prav ona svojega partnerja v noči 4. februarja letos po prepiru zabodla s kuhinjskim nožem v prsni koš.

Nato je poklicala medicinsko pomoč, češ da se je samopoškodoval. A je žrtev policistu, ki mu je pomagal, dejala: "Ona me je." Sodnika tako ni prepričal zagovor obtožene, da je njen partner prišel iz kuhinje krvav in da se ostalega ne spomni.

Cenčkovi se bo v čas prestajanja zaporne kazni štel pripor, katerega je sodišče danes podaljšalo. Jo je pa sodišče oprostilo povrnitve stroškov sodnega postopka. Bo pa morala materi pokojnika povrniti stroške, ki so ji nastali s tem postopkom, medtem ko jo je z odškodninskim zahtevkom napotil na pravdo.