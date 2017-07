24-letni Hrvat naj bi se zadušil z vrečko z mamili

Splitski policisti so sinoči prijeli 24-letnika, za katerega so sumili, da preprodaja mamila v bližini športnega stadiona Poljud, kjer je potekal eden od največjih svetovnih festivalov elektronske glasbe Ultra Europe. Po prijetju je fantu nenadoma postalo slabo in je kmalu zatem umrl.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je danes sporočila, da so v nedeljo nameravali legitimirati 24-letnika, za katerega so sumili, da poseduje nedovoljena mamila. Fant je poskušal pobegniti, a so ga policisti prijeli in mu nataknili plastične lisice, da bi preprečili nov pobeg.

Z njim so odšli proti policijskemu vozilu, da bi ga odpeljali na policijsko postajo. Fantu je na poti do vozila nenadoma postalo slabo. Policisti so mu takoj pomagali in poklicali nujno medicinsko pomoč, a so jih iz bolnišnice naknadno obvestili, da je 24-letnik umrl, je na spletni strani objavila splitska policija.

Kot je sporočila policija, preiskava o vzroku smrti še poteka, neuradno pa naj bi fant pogoltnil vrečko z marihuano ali hašišem, medtem ko je bežal pred policijo, poroča hrvaški novičarski portal index.hr. Vrečka naj bi se mu zataknila v sapniku. Odstraniti so jo uspeli šele v bolnišnici, a je bilo za nesrečnega fanta prepozno.

Portal še poroča, da je bil 24-letnik Splitčan, ki je bil doslej že enkrat kaznovan pri sodniku za prekrške zaradi mamil.