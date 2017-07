25-letni motorist umrl na kraju nesreče. Zanj usodna neprilagojena hitrost

Za mladega motorista je bilo trčenje usodno. (Slika je simbolična) (Foto: Thinkstock)

Minulo soboto ob 12.05 uri se je v naselju Mlinsko v okolici Kobarida zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V prometni nesreči je telesnim poškodbam podlegel 25-letni voznik motornega kolesa z območja Divače. Policija je ugotovila, da je 25-letni motorist vozil po glavni cesti iz smeri Kobarida proti Tolminu za drugim voznikom motornega kolesa. Ko sta oba motorista pripeljala v naselje Mlinsko, se je pred njim vozeči motorist ustavil za voznikom osebnega avtomobila, ki je svoje vozilo zaustavil oziroma je bil ustavljen pravilno razvrščen za zavijanje levo zaradi nasproti vozečih vozil, saj je nameraval zaviti levo na dovozno pot ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.

25-letni voznik motornega kolesa hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku ceste, preglednosti in svojim vozniškim sposobnostim, kar pomeni, da je pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, in je kljub zaviranju s prednjim delom motornega kolesa trčil v zadnji del osebnega vozila, ki ga je vozil 52-letni voznik. Po trčenju je motorista z motornim kolesom odbilo v levo na nasprotno smerno vozišče, kjer je v motorista trčil še nasproti vozeči 35-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Češke.

Za posledicami prometnih nesreč je na cestah na območju PU Nova Gorica vletu 2017 umrlo šest oseb.

Takoj po nesreči so posredovali reševalci NMP ZD Tolmin z zdravnikom in motorista oživljali, vendar je motorist na kraju nesreče podlegel poškodbam.

Prometni policisti bodo o vseh zbranih obvestilih in drugih ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili pristojno tožilstvo. V zvezi s prometno nesrečo so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici.