26-letnik med divjo vožnjo z avtomobili skušal ustreliti 36-letnika

Sinoči, 13. marca, med 21.10 in 22.19 je 26-letni moški iz okolice Maribora poskušal umoriti 36-letnega moškega, prav tako iz okolice Maribora. To je poskušal storiti s strelnim orožjem, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Osumljenec je najprej streljal na oškodovanca v neposredni bližini bivše trgovine Lesnina v Hočah, zato je oškodovanec z osebnim avtomobilom znamke Audi A6 Avant, črne barve, z mariborskega registrskega območja, odpeljal proti Mariboru. Osumljeni ga je z belim osebnim avtomobilom znamke BMW, serije 6, nemških registrskih tablic ves čas zasledoval.

Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava tega kaznivega dejanja. Z namenom, da bi razjasnili vse okoliščine tega dejanja, pozivamo vse morebitne priče, da se zglasijo na najbližji policijski postaji, pokličejo interventno številko Policije 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200. PU Maribor

Med begom oziroma zasledovanjem sta vozila iz smeri Hoč v smeri Betnave, po naselju Pivola, za tem po Streliški in Ljubljanski ulici ter po cesti Proletarskih brigad v Mariboru, so našteli na PU Maribor. Potem pa se je, kot nadaljujejo možje v modrem, osumljeni presedel v osebni avtomobil znamke Škoda Octavia Combi, bele barve, s koprsko registracijo, s katerim je oškodovanca v črnem audiju zablokiral v neposredni bližini semaforiziranega križišča v Hočah, takoj za križiščem za Radizel oziroma Slivnico.

Tam je proti oškodovancu znova streljal, zato je oškodovanec s črnim audijem sunkovito zapeljal vzvratno, do prej omenjenega križišča, za tem pa po Tržaški in Titovi cesti v center mesta Maribor.

A še ni bilo konec. Osumljenec mu je z belo škodo sledil naprej, ko ga je zaradi gneče vzporedno s trgovino Harvey Norman dohitel, je med vožnjo ponovno streljal proti njemu.