26-letnik v Ljubljani oropal trgovino in bencinski servis, prodajalcem grozil z nožem

Ljubljanski policisti so včeraj okrog 20. ure odvzeli prostost 26-letnemu osumljencu dveh kaznivih dejanja ropa.

Z zbiranjem obvestil in ogledi krajev kaznivih dejanj so namreč ugotovili, da je 26-letnik okrog 17.30 izvršil rop trgovine na Povšetovi v Ljubljani. Pri tem je svoje grožnje podkrepil z nožem. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan. Odtujil je predal blagajne z denarjem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

V nadaljevanju je istega dne okrog 19.40 vstopil v prostore bencinskega servisa na Litijski cesti, kjer je od prodajalke zahteval na vpogled dva mobilna telefona. Pri tem je prodajalka pri osumljencu v roki opazila nož, zaradi česar se je ustrašila in umaknila od prodajnega pulta, osumljeni pa je pobral oba telefona in zbežal.

Policisti so osumljenca izsledili nekaj po 20. uri na Parmski ulici v Ljubljani in mu odvzeli prostost. Kot so še sporočili s PU Ljubljana, v zvezi izvršitve kaznivih dejanj nadaljujejo s preiskavo, po zaključku pa bo osumljeni priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.