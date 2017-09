27-letna Bolgarka zaradi zlorab ukradenih bančnih kartic pristala v priporu

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so v četrtek odvzeli prostost 27-letni osumljenki državljanki Bolgarije, ki je zlorabila ukradeno bančno kartico.

Policisti so z zbranimi obvestili in zavarovanimi dokazi ugotovili, da je osumljenka tega dne na mestnem avtobusu izkoristila nepazljivost oškodovanca in mu iz nahrbtnika ukradla denarnico. Nato je z ukradeno bančno kartico opravila dva uspešna dviga na bankomatu (300 evrov) in tri neuspešne zaradi prekoračenega dnevnega limita. Nadalje je osumljenka uspela opraviti tri nakupe v dveh različnih prodajalnah v skupni višini 406,16 evrov, v tretji prodajalni pa ji je prodajalka rekla, naj pokaže osebni dokument. Osumljenka je takrat poskušala zapustiti trgovino, pri tem pa jo je zaustavil varnostnik in zadržal do prihoda policistov.

27-letnico so v nedeljo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki ji je odredil pripor. Policisti so s preiskavo ugotovili, da je osumljenko posnel video nadzorni sistem na različnih bančnih avtomatih in trgovinah, kjer je zlorabljala ukradene bančne kartice. Osumljena je za več kot pet podobnih primerov v obdobju od meseca maja do avgusta. V zvezi z zbranimi ugotovitvami bodo policisti kazensko ovadbo dopolnili.