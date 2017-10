29-letnik, ki naj bi povzročil devet požigov in za 2,5 milijona evrov škode, pristal v priporu

Mariborski policisti v zadnjem času beležijo porast požarov na območju PP Ptuj in PP Gorišnica. Pri preiskovanju le-teh so kot vzrok izključili različne tehnične vzroke ali vremenske dejavnike, obstajali pa so utemeljeni razlogi za sum, da so bili požari podtaknjeni oz. da gre za požige.

Pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Andrej Kolbl je predstavil podrobnosti o prijetem požigalcu. (Foto: PU Maribor)

V zvezi s tem je policija že dlje časa izvajala aktivnosti s ciljem, da bi prijela storilca. Tako so v soboto, ko so po polnoči prejeli obvestilo, da v Dornavi gori gospodarski objekt ob stanovanjski hiši, takoj odhiteli na kraj dogodka.

Domnevni požigalec se je s kolesom odpeljal v smeri Gorišnice. Med potjo ga je prestregla policijska patrulja, vendar je kolo odvrgel in pobegnil na bližnje njive. Ob 00.48 ga je patrulja PP Gorišnica prijela. Ugotovili so, da gre za 29-letnega moškega, stanujočega na območju PP Gorišnica. Odvzeli so mu prostost, v skladu z Zakonom o kazenskem postopku, in odredili pridržanje. Materialna škoda zaradi požiga na tem gospodarskem poslopju po nestrokovni oceni znaša približno 10.000 evrov.

Dosedanje ugotovitve kriminalistične preiskave požarov in požigov na območju PP Ptuj in PP Gorišnica je na novinarski konferenci na PU Maribor predstavil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Andrej Kolbl.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti potrdili, da je pridržani moški utemeljeno osumljen povzročitve še vsaj osmih požarov oz. požigov na območju PP Ptuj in PP Gorišnica. Te požige je storil od meseca junija letos do začetka oktobra, skupna materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša približno 2.400.000 evrov.

"Intenzivna preiskava in zbiranje dokazov še poteka, zato podrobnosti in vseh ugotovitev preiskave ne moremo razkriti. Ugotavljamo tudi še motiv za ta dejanja. Pridržani moški je osumljen storitve kaznivih dejanj požiga po 222. členu Kazenskega zakonika, za kar je zagrožena kazen zapora od 1 leta do 8 let," so še povedali policisti.

V nedeljo popoldne so policisti osumljenca s kazensko ovadbo privedli pred dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je po zaslišanju zoper njega odredila pripor.