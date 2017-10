29-letnika, ki je v Ajdovščini zabodel moškega, kazensko ovadili

Konec tedna se je pred preiskovalnim sodnikom znašel 29-letnik, ki je 5. oktobra 28-letnega moškega z nožem zabodel v ledveni predel hrbta v enem od gostinskih lokalov v Ajdovščini in ga telesno poškodoval.

Zoper moškega so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor.

V času dejanja sta bila osumljenec in žrtev sama v lokalu. 29-letnik je po dejanju lokal zapustil in odšel na policijsko postajo, kjer je policistom izročil nož. Pri osumljencu so med varnostnim pregledom nato našli še en nož.

Zabodenemu 28-letnemu oškodovancu so na kraju prvo pomoč nudili reševalci ZD Ajdovščina, nato pa so ga zdravniško oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici. Utrpel je globoko vbodno rano, na srečo pa niso bili poškodovani vitalni organi.