PRENOS V ŽIVO: Policija preiskuje 33-letnega objestnega voznika

Policista sta v torek popoldne 33-letnega voznika sivega kombiniranega vozila najprej poskusila ustaviti zaradi cestnoprometnega prekrška, a ju je voznik ignoriral in nadaljeval z divjo vožnjo proti Dravogradu. Pri tem je močno ogrožal ostale prometne udeležence in policijske patrulje.

V Gortini pri Trbonjskem mostu je nato silovito trčil v policijsko vozilo, da je to prebilo ograjo mostu in zapeljalo proti Dravi. Policista, ki sta bila v vozilu, sta se v trčenju poškodovala. 33-letnik pa je nadaljeval vožnjo in pred Dravogradom zapeljal še proti dvema policistoma, ki sta ga skušala ustaviti. Pri tem je eden od policistov uporabil strelno orožje.

Nazadnje so voznika uspeli ustaviti v Dravogradu, kjer so mu odvzeli prostost in ga pridržali.