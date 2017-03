33-letnik na mariborski avtocesti povozil tovornjakarja in peš pobegnil s kraja nesreče

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je v torek ob 18.55 na avtocesti Ljubljana-Maribor izven naselja Vrhole zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

33-letni voznik osebnega avtomobila je z neprilagojeno hitrostjo vozil v smeri Maribora, nato pa pričel zavirati zaradi tovornjaka, ki je stal na odstavnem pasu. Med zaviranjem je njegovo vozilo, modro Seat Cordobo s celjskimi registrskimi tablicami, pričelo zanašati na odstavni pas, pri tem pa je trčil v 48-letnega voznika tovornega vozila madžarskih registrskih tablic, ki je popravljal vozilo. Ta je pri trčenju utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.

Povzročitelj nesreče je po trčenju s svojega vozila snel registrski tablici, avto pustil na kraju nesreče in pobegnil, a so ga policisti s Policijske uprave Murska Sobota kmalu izsledili in ga predali mariborskim kolegom.