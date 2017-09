34-letnik pred lokalom razkazoval revolver in z njim grozil gostu

V noči na ponedeljek so bili policisti Policijske postaje Šentilj in mariborski vodniki službenih psov policije napoteni v nočni lokal na območju Šentilja, kjer je en od gostov razkazoval pištolo. Policisti so v lokalu zalotili 34-letnika z območja Maribora, starega znanca policije. V osebnem avtomobilu, s katerim je pripeljal do nočnega lokala, so policisti našli revolver kalibra .38 special, za katerega nima ustrezne orožne listine, in teleskopsko palico.

Zasežena revolver in teleskopska palica. (Foto: PP Šentilj)

Oboje so mu policisti zasegli, nato pa na njegovem naslovu bivanja opravili še hišno preiskavo. Tam so policisti našli in mu zasegli strelivo Magnum 357 za omenjeni revolver ter manjšo količino prepovedane droge konoplje.

Kršitelju bo zaradi nezakonite posesti orožja izdana odločba prekrškovnega organa zaradi kršenja določil zakona o orožju in zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Zoper njega bo podana tudi kazenska ovadba, saj je eni osebi tudi grozil, da bo zaseženo strelno orožje uporabil.