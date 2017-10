35-letnik v Mariboru v stanovanju dva dni skrival truplo nekdanje partnerice

Ženska, ki so jo v ponedeljek našli mrtvo v stanovanju na Preradovičevi ulici v Mariboru, je po ugotovitvah kriminalistov umrla v petek zjutraj. Izkazalo se je, da sta bila v soboto, torej dan po njeni smrti, na tem naslovu policista, a sta ostala pred zaprtimi vrati. Dva dni pozneje pa je postalo jasno, da moški v stanovanju skriva truplo.

Za truplo so policisti izvedeli šele z obvestilom operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor v ponedeljek zvečer. Policisti so ob pomoči gasilcev in sorodnika osumljenega vstopili v stanovanje in tam našli truplo 45-letne ženske. Kdo jih je obvestil o truplu, zaenkrat še ne morejo javno povedati.

Še isti dan so 35-letnemu moškemu, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi nasilja v družini, odvzeli prostost, danes pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. "Ugotovljeno je bilo, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v petek zjutraj, kar sovpada z ugotovitvami sodne obdukcije in pomeni, da je storilec skrival truplo v stanovanju vse do 2. oktobra. Žrtev in osumljeni sta bila bivša izvenzakonska partnerja in odvisnika od prepovedanih drog," je na današnji novinarski konferenci povedal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Maribor Andrej Kolbl.

Policisti so 35-letniku odvzeli prostost. (Foto: Aljoša Kravanja)

Motiv: koristoljubje in maščevanje

Po dosedanjih ugotovitvah je bil motiv za storitev kaznivega dejanja koristoljubje in maščevanje. Ker naj bi osumljenec skril ali uničil več dokazov, je še veliko neznank, med drugim ostaja nejasno, na kakšen način je bila ženska umorjena. Truplo naj bi bilo oskrunjeno, policisti pa zaradi interesa preiskave zaenkrat še ne izdajo, na kakšen način.

Trenutno poteka preiskava v smeri kaznivega dejanja umora, za kar osumljenemu grozi najmanj 15 let zapora, in skrunitve trupla, kar se po kazenskem zakoniku kaznuje z do dvema letoma zapora.

Policija je v preteklosti na omenjenem naslovu že večkrat posredovala. "V navedenem stanovanju se večkrat zadržujejo različni odvisniki od prepovedanih drog in iz njega je večkrat slišati hrup," je pojasnil Kolbl.

Zadnje takšno posredovanje je bilo v soboto, torej ko je bila ženska že mrtva. "Patrulja je prišla na kraj po prijavi varnostnika zaradi razgrajanja in vpitja v stanovanju. Glede na vsa zbrana obvestila ugotavljamo, da na kraju niso bile izkazane okoliščine, ki bi nakazovale na konkretno ogroženost življenja," je povedal Kolbl.

Policista naj bi iz stanovanja slišala glasove moškega in ženske, ne pa tudi klicev na pomoč, zato nista vstopila s silo. "Policista sta slišala nerazločen pogovor, ki pa je potekal v normalnem tonu. Trkala sta na vhodna vrata in pozivala k odprtju vrat, vendar se jima ni nihče odzval," je pojasnil pomočnik vodje mariborskih kriminalistov. V petek, ko se je zgodil umor, ni bilo kakšnih prijav na policijo.