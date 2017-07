37-letnega Uroša na širšem območju Tolmina išče 35 ljudi. Ste ga videli?

V nedeljo ob 14.13 so svojci obvestili policiste Policijske postaje Tolmin, da na območju naselja Kozmerice pogrešajo 37-letnega Uroša Lebana. Ta se je v soboto okoli 12.30 od doma odpeljal z osebnim avtomobilom znamke fiat panda, bele barve, kasneje pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Njegovo vozilo so v nedeljo v zgodnjih večernih urah našli na območju zaselka Foni (na območju naselje Volče).

Uroš leban se je v soboto od doma odpeljal z belim avtomobilom fiat panda, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. (Foto: PU Nova Gorica)

Pod vodstvom policistov PP Tolmin je včeraj popoldne do poznih večernih ur potekala večja iskalna akcija na širšem območju Tolmina, Šentviške gore in Volč, vendar Uroša niso našli. V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gasilci PGD Ponikve, Tolmin in Most na Soči, gorski reševalci GRS Tolmin ter vodniki z reševalnimi psi KZS Severnoprimorske in ZRPS Severnoprimorske.

Danes se iskalna akcija v okolici Tolmina nadaljuje, so sporočili s PU Nova Gorica. Tudi tokrat so se policistom z območja Policijske uprave Nova Gorica (tolminskim policistom in policistom Posebne policijske enote – gorske enote PU Nova Gorica) pri iskanju pridružili pripadniki drugih reševalnih struktur oz. sil za zaščito in reševanje (gasilci iz Tolmina in Mosta na Soči, lovci, pripadniki GRS Tolmin, njegovi sodelavci in prijatelji, vodnika iz enote reševalnih psov – skupno 35 ljudi).

Če ste ga videli, obvestite policijo

37-letni Uroš Leban je visok približno 184 cm, športne postave, kratkih rjavih las. Nazadnje je imel oblečeno rjavo kratko majico, nosil je vojaške (lisaste) hlače oziroma delovni kombinezon, obute je imel modre športne copate znamke Nike.

Policija prosi vse, ki bi ga opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, da o tem obvestijo policiste PP Tolmin, (Trg 1. maja 4, Gregorčičeva ulica 5, 5220 Tolmin, telefon; (05) 381 49 00, elektronski naslov: pp_tolmin.pung@policija.si ali se zglasijo na najbližji policijski postaji oziroma pokličejo na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije na številko 080 1200.