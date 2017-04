37-letnik pristopil do 74-letnika, ga hladnokrvno ustrelil in posnetek objavil na Facebooku

Iskani Steve Stephens. (Foto: AP)

Policija v ameriškem Ohiu in še v štirih drugih zveznih državah iščejo moškega, ki je ubil naključno mimoidočega starejšega moškega in to objavil na Facebooku. Policija opozarja, da bi bil lahko moški - 37-letni Steve Stephens - kjer koli in bi še vedno lahko oborožen in zelo nevaren.

Temnopolti napadalec je ustavil svoj avtomobil ob 74-letnem Robertu Godwinu, ki se je vračal z velikonočnega kosila, in ga hladnokrvno ustrelil in vse to snemal. V drugem posnetku je Stephens izjavil, da je ubil že 13 ljudi in jih bo ubijal še naprej, a policija teh umorov še ni potrdila.

Policija zdaj prebivalce Ohia, Indiane, Michigana, New Yorka in Pennsylvanie svari, naj bodo skrajno previdni. Policija se zaveda, da bi lahko bil že kjer koli in upa, da se bo morda sam predal.

Policija še meni, da je bil 74-letnik izbran naključno. Iz posnetka je razvidno, da je napadalec ogovoril starejšega moškega in ga prosil, naj izgovori ime Joy Lane, ki je napadalčevo nekdanje dekle. Žrtev je povedala ime, napadalec pa je odvrnil, da je ona razlog za to, kar se mu bo zgodilo.

Joy Lane se je že javila policiji in potrdila, da sta bila z napadalcem več let v zvezi in je močno obžalovala dogodek. Je pa dodala, da je bil Steve Stephens prijazen in ljubeč do nje in njenih otrok. Napadalčeva mati Maggie Green je medijem dejala, da je jezen na svoje dekle in da zato strelja na ljudi in bo to počel, dokler mu ne bo rekla, naj preneha.

Zaradi grozljive objave so se odzvali tudi pri Facebooku, kjer so dejali, da v celoti sodelujejo z oblastmi. V izjavi so še pojasnili, da gre za grozljiv zločin in da takih vsebin na strani ne dovoljujejo.