38-letnik iz okolice Maribora ovaden zaradi več kot 30 kaznivih dejanj posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok

Mariborski policisti in kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storitve več kot 30 kaznivih dejanj posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok ter kaznivega dejanja pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene, ovadili 38-letnega moškega.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Maribor so tako zaključili večmesečno preiskavo s področja kaznivih dejanj posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok po prvem, drugem in tretjem odstavku 176. člena Kazenskega zakonika, in kaznivih dejanj pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene po 173a. členu Kazenskega zakonika.

38-letnik je otrokom posredoval tudi posnetke svojega golega telesa. (Slika je simbolična) (Foto: Thinkstock)





Kriminalisti so ugotovili, da je 38-letni moški iz okolice Maribora, na družbenem omrežju Facebook preko svojega lažnega profila, na katerem ni imel objavljenih svojih pravih fotografij, od več 10 otrok in mladoletnikov z območja Republike Slovenije in Hrvaške, s preslepitvijo in nagovarjanjem pridobil njihove fotografije, na katerih so goli in videoposnetke njihovega samozadovoljevanja, ki jih je shranil na svoje elektronske naprave, za tem pa te vsebine posredoval naprej.

Ovadeni moški je na spletnem družbenem omrežju Facebook ustvaril več profilov, med drugim z imeni SCHMATA NOSKO in SCHMATTA NOSKO, s katerimi je navezoval stike z otroci in mladoletniki, ter s pomočjo katerih je izvrševal kazniva dejanja.

Pri preiskavi so kriminalisti ugotovili tudi, da je osumljeni otrokom in mladoletnim žrtvam posredoval posnetke svojega golega telesa.

Specialni povratnik, letos že pravnomočno obsojen

Gre za specialnega povratnika, ki je bil za istovrstna kazniva dejanja 1. junija letos že pravnomočno obsojen na 1 leto in 3 mesece zapora, s preizkusno dobo 4 let.

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je osumljeni kljub temu, da je bil za istovrstna dejanja že obsojen, z izvrševanjem kaznivih dejanj nadaljeval. Še več, že v nekaj dneh po podani prvi kazenski ovadbi in zasegu mobilnega telefona, je kupil drugi mobilni telefon in že v dobrem mesecu za tem ponovno vzpostavil stik z isto mladoletno žrtvijo, za katero je bil predhodno ovaden, so sporočili s PU Maribor.

Osumljenemu so 26. oktobra odvzeki prostost, s kazensko ovadbo pa so ga policisti privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper moškega odredila pripor. 38-letniku grozi kazen zapora do 8 let.

Kriminalisti hkrati pozivajo vse, ki bi jim moški iz navedenih Facebook profilov posredoval posnetke spolnih zlorab otrok, da to prijavijo policiji, saj so v nasprotnem primeru sami storilci kaznivega dejanja posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok po tretjem odstavku 176. člena Kazenskega zakonika.