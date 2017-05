40-letnik in 35-letnica osumljena, da sta si z računa podjetja neupravičeno nakazala več kot 1,8 milijona evrov

(Foto: POP TV)

Novomeški kriminalisti so ovadili 35-letno osumljenko in 40-letnega osumljenca zaradi poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. Kot so pojasnili, so v predkazenskem postopku ugotovili, da sta si osumljenec in osumljenka z območja Policijske uprave Novo mesto kot odgovorni osebi gospodarske družbe protipravno prilastila denarna sredstva ob opravljanju gospodarske dejavnosti. Med leti 2008 in 2010 sta si za različne namene večkrat izplačala ogromna denarna sredstva iz tekočega računa družbe, skupno več kot 1,8 milijona evrov.

Kot še pojasnuje policija, sta sredstva porabila za lastne namene in jih nista vrnila. Denar tako ni bil porabljen za poslovanje družbe, zato je ta zašla v likvidnostne težave. Ovadena sta družbo izbrisala, upniki pa so ostali neplačani, še pojanjuje policija.