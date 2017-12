40-letniku, ki se je na Sočergo pripeljal z mladoletnim sinom, zasegli 88 petard

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je policist na MMP Sočerga včeraj ob 12.30 pri vstopu v Slovenijo pregledal osebni avtomobil 40-letnega državljana Slovenije, ki se je pripeljal z otrokom - mladoletnim sinom.

"Policist je v nahrbtniku našel pet škatel, v katerih je bilo 88 petard kategorije F2," je dejala Anita Leskovec s PU Koper.

"Petarde so mu policisti zasegli in bodo predane bombnim tehnikom, ki bodo poskrbeli za njihovo uničenje. Kršitelju so izrekli globo v višini 400 evrov in še 100 evrov stroškov postopka," je dodala Leskovčeva. Takšne petarde so namreč po slovenski zakonodaji prepovedane.

40-letnik je imel v nahrbtniku 88 petard. (Foto: PU Koper)

Policisti opozarjajo pred uporabo pirotehničnih izdelkov

Policisti ob tem še sporočajo, da je uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov, dodajajo policisti.

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma so bili kupljeni na črnem trgu.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje, zaključujejo policisti.