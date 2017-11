44-letnik v Črnomlju staršema grozil, da ju bo ubil

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so črnomaljski policisti v torek popoldne intervenirali zaradi nasilja v družini.

44-letni nasilnež je nad starši izvajal psihično in fizično nasilje. "Grozil je, da ju bo ubil, očeta je napadel in ga poškodoval. Nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril in je nadaljeval z grožnjami, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje," je povedala Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Policisti mu bodo, da bi zaščitili žrtve, izrekli ukrep prepovedi približevanja in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne inštitucije. Na podlagi ugotovitev bodo zoper moškega na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.