44-letni nasilnež pretepal in ustrahoval ostarela starša

Črnomaljski policisti so pridržali 44-letnega moškega, ki naj bi pretepal svoja ostarela starša.

S Policijske postaje (PU) Novo mesto so sporočili, da je nasilnež že dlje časa izvajal psihično in fizično nasilje nad starši. Pogosto ju je žalil, ustrahoval, podil iz stanovanja in ju pretepal.

"V ponedeljek popoldne so policisti odhiteli na pomoč ženski in moškemu. Tudi po njihovem prihodu se 44-letni nasilnež ni pomiril, vpil je na svojo mamo in ji grozil, da jo bo ubil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje," je povedala Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Osumljencu so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Izrekli so mu tudi prepoved približevanje žrtvama. "O ukrepu so policisti obvestili tudi pristojne institucije in preiskovalno sodnico, ki bo presodila o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini," je še dodala Alenka Drenik.