48-letni motorist v ovinku izgubil oblast nad motorjem, padel in umrl

Novomeški policisti so bili nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med krajema Smednik in Drnovo. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 48-letni motorist iz Novega mesta v ovinku izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste na travnik, kjer je padel in se hudo poškodoval. Kljub trudu reševalcev je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

To je letos že osma smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto. V nesrečah so umrli trije vozniki osebnih avtomobilov, potnica v osebnem avtomobilu, dva voznika mopeda in dva motorista, so sporočili s PU Novo mesto.