48-letnik najprej pijan zaradi pritožbe na policijsko postajo, isti dan jo je 'obiskal' pridržan

Včeraj zvečer je na Policijsko postajo Novo mesto prišel 48-letni moški in se policistom pritoževal zaradi globe, ki mu jo je izrekel mestni redar.

Policisti so mu pojasnili, kam lahko naslovi pritožbo, hkrati pa so ga zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti opozorili, da v takem psihofizičnem stanju ne sme sesti za volan in nadaljevati z vožnjos, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

A moški opozoril policistov očitno ni upošteval, saj so ga kasneje zaradi nezanesljive vožnje ustavili v Novem mestu in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 48-letni voznik je opravljenje preizkusa odklonil, žalil je policiste, jim grozil in ni upošteval njihovih ukazov.

Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.