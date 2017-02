49-letni Švicar plezal na Solkanski most in padel. Poškodbam je podlegel

V soboto okoli poldneva je občan novogoriške policiste obvestil, da se pod železniškim mostom ob strugi reke Soče v Solkanu nahaja truplo, je potrdil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Poleg policistov PP Nova Gorica in novogoriških kriminalistov so na kraj prišli tudi reševalci Enote za hitre intervencije Mestne občine Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica.

Ugotovili so, da gre za 49-letnega švicarskega državljana. Zdravnik ZD Nova Gorica je na kraju lahko le potrdil smrt pokojnega in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. 49-letnik je utrpel poškodbe glave in drugih delov telesa.

Policisti so ugotovili, da je švicarski državljan najverjetneje plezal skozi "vrata" na sredini obokov mostu, po katerih vodi kovinska lestev, vse do vrha po notranjem oboku. Nato pa je zelo verjetno padel z zadnjega najmanjšega oboka, kjer se je preveč približal robu nivoja oboka. Njegovo truplo so našli neposredno pod tem obokom v globini približno 30 metrov nižje.

O dogodku sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Na truplu ni bilo znakov nasilja.