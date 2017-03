49-letnik s pijano vožnjo in agresivnim vedenjem do visoke denarne kazni in kazenskih točk

Policisti Policijske postaje Krško so v torek okoli 23. ure med kontrolo prometa v okolici Krškega opazili voznika osebnega avtomobila, ki je med vožnjo vijugal po cesti in večkrat zapeljal čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno stran.

Zapeljali so za njim in ga ustavljali z modrimi lučmi ter z zvočnimi signali. Voznik njihovih znakov ni upošteval, temveč je še pospešil, nadaljeval nevarno vijuganje po vozišču in ustavil šele v Dolnjem Brezovem.

Med postopkom policistom kljub zahtevi ni izročil dokumentov, ves čas jih je žalil in jim grozil. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Ker je obstajal tudi sum, da bo vožnjo nadaljeval, so mu policisti odredili pridržanje. 49-letnik je nedostojno in agresivno vedenje nadaljeval, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru za omenjene kršitve določata 2.730 evrov globe, vozniku motornega vozila pa se izreče tudi 23 kazenskih točk.