50-letni motorist padel in trčil v parkiran avtomobil in umrl 

Sinoči ob 20.40 se je na Starem trgu v Slovenj Gradcu zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist.

Na policiji so pojasnili, da je 50-letni motorist vozil motorno kolo skozi naselje Slovenj Gradec in na ulici Stari trg zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v parkiran osebni avtomobil. Med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade.

V nesreči se je tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.