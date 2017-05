52-letnik s kombijem trčil v drevo, nato pa zapeljal v Dravo in utonil

Nekaj minut po 17. uri je bila celjska policija obveščena, da je na cesti med Dravogradom in Trbonjami, pri kraju Sveti Boštjan, voznik kombija zapeljal v reko Dravo.

"Po prvih podatkih naj bi voznik kombiniranega vozila najprej trčil v drevo in nato zapeljal v Dravo," je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje. Vozilo je potonilo. Dve uri po trčenju, okoli 19. ure, so gasilci vozilo izvlekli iz Drave in v njem našli mrtvega 52-letnika. Pri lociranju vozila v reki so pomagali potapljači. "Voznik je bil doma z območja Dravograda," je še sporočila Trbulinova.