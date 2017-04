52-letnik zaradi pokanja s karbidom utrpel raztrganine na treh prstih

Pokanje s karbidom je zelo nevarno, opozarja policija. (Foto: POP TV)

Pomurski policisti so obravnavali nesrečo, ki je povezana s praznovanjem velike noči. V naselju Kokolajnščak se je namreč pri streljanju s karbidom poškodoval 52-letni domačin, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Moškega so odpeljali v bolnišnico Maribor, tam pa so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe. 52-letnik ima namreč raztrganine na treh prstih leve roke.

Policija zato opozarja, da je lahko streljanje s karbidom zelo nevarno in svetuje, da se temu izognete.

Tudi NIJZ opozarja pred nevarnim početjem

Pokanje s karbidom je eden izmed običajev, ki spremljajo velikonočne praznike. Tako se marsikje v prazničnih dneh, tudi ponoči, razlega močno pokanje. Najbolj je ta običaj razširjen prav v Pomurju.

Čeprav je to že zelo star običaj in tradicija, pa je za veliko ljudi in tudi živali zelo neprijeten, vsako leto znova pa za koga usoden, opozarjajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vendar pokanje s karbidom in streljanje z možnarji ni le neprijetno zaradi zelo močnega hrupa, pač pa tudi onesnažuje okolje, vznemirja ljudi in živali. Lahko se konča tudi z nezgodo in telesnimi poškodbami, celo s smrtjo.

"Poleg uporabe karbida posamezniki iz različnih mešanic celo sami izdelujejo eksplozivne snovi za pokanje in streljanje z možnarji, kar je še posebej nevarno. Če je zraven prisotno še uživanje alkohola, se neprevidnost in lahkomiselni pogum še povečata," opozarjajo na NIJZ.

Najpogostejše poškodbe so opečeni prsti, razcefrani, odtrgani udi, poškodbe obraza, oči, okvare sluha, pojasnjujejo na NIJZ. Zelo pogosto so žrtve otroci in mladostniki, ki lahko utrpijo hude in trajne posledice za vse življenje. Vendar pa tudi starejši, ki se imajo za bolj izkušene – kot smo videli v zadnjem primeru – niso varni pri tem početju.