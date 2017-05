53-letnica umrla pri padcu v globino

V okolici naselja Otlica na Ajdovskem je občan okoli 11.30 policijo obvestil, da na težko dostopnem kraju, približno 50 metrov pod vrhom hriba Otliški maj, leži oseba, ki ne kaže znakov življenja.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so bili poleg ajdovskih policistov na kraj, kjer so našli pokojno, napoteni tudi gorski reševalci in ekipa nujne medicinske pomoči.

Po ugotovitvah policistov, ki dogodek obravnavajo kot nesrečo v gorah, je pokojna 53-letna ženska z območja Idrije padla preko grebena 60 metrov v globino. Potrdili so še, da je bila v torek prijavljena kot pogrešana in so jo tudi že iskali.

Tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik je povedal še, da ponesrečene nihče ni videl že vse od konca tedna.

Dežurni zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo umrle. O zadevi je policija obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici.