Domač laboratorij: 53-letniku zasegli 10 kg posušenih konopljinih vršičkov, čaka ga tudi kazen za tatvino elektrike

Policisti so 53-letniku zasegli 10 kg konopljinih vršičkov. (Foto: PU Celje)

Šmarski policisti so v četrtek na območju Loke pri Žusmu opravili hišno preiskavo pri 53-letnem domačinu in mu zasegli 10 kilogramov posušenih konopljinih vršičkov. Pri hišni preiskavi so policisti tudi ugotovili, da je imel električno napeljavo, ki jo je potreboval za gojenje konoplje, napeljano mimo števca.

V stanovanjski hiši, kjer prebiva, so našli prostor, prirejen za gojenje konoplje z več lučmi, z grelnimi žarnicami in varovalnim aluminijastim ohišjem, več stabilizatorjev napetosti, digitalne naprave za merjenje vlažnosti, izolirane ventilacijske cevi za prezračevanje z ventilatorji in več drugih pripomočkov za gojenje konoplje.

V prostoru je imel tudi namakalni sistem. Rastline je gojil v 158 koritih, je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje.

Poleg kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, osumljenca čaka še kazen za tatvino električne energije.