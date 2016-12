54-letni motorist umrl zaradi nepravilno pripete čelade

V ponedeljek zvečer je ob 21.31 na Bezjakovi ulici v Pekrah padel 54-letni motorist in se hudo telesno poškodoval, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Reševalci so nezavestnemu motoristu nudili prvo pomoč, a je le nekaj minut kasneje na kraju nesreče umrl.

Kot so ugotovili policisti, je Mariborčan pri vožnji po klancu navzdol v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom in padel. Motorist je med vožnjo uporabljal zaščitno motoristično čelado, a je ni imel pripete na pravi način, zato mu je med padcem padla z glave. Prav poškodbe glave pa so bile kasneje zanj usodne.

Policisti bodo poročilo o nesreči predali pristojnemu tožilstvu.

(Foto: Thinkstock)

Letos na območju PU Maribor umrlo že 22 ljudi

V letošnjem letu so na območju Policijske uprave Maribor obravnavali 20 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 22 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je bilo takih nesreč 18, v njih pa je umrlo 19 ljudi.

V celotnem lanskem letu so obravnavali 19 takih nesreč, v katerih je umrlo 20 ljudi. Zadnjo nesrečo so obravnavali prav zadnji dan lanskega leta.