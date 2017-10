54-letni osumljenec iz Maribora ostaja v pridržanju

Osumljenca so takole privedli pred preiskovalnega sodnika v Mariboru. (Foto: J.U.)

Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da so danes na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru s kazensko ovadbo privedli 54-letnega Mariborčana. Gre za osumljenca za sredino streljanje v Mariboru, sumijo ga storitve kaznivih dejanj umora in povzročitve splošne nevarnosti.

Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil sodno pridržanje.

Vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič je pojasnil, da so kazensko ovadbo prejeli danes šele okoli 14. ure, ko je bil osumljeni priveden pred preiskovalnega sodnika. Potrdil je, da je bilo proti moškemu za zdaj odrejeno sodno pridržanje, medtem ko bo priporni narok izveden predvidoma v soboto.

Kaj se je zgodilo?

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da se je osumljeni v sredo pripeljal z osebnim avtomobilom po Titovi cesti, svoje vozilo ustavil ter peš stopil do drugega vozila, ki je na križišču čakalo na zavijanje v levo proti Ulici Pariške komune. Pristopil je k sopotnikovim vratom in začel streljati s pištolo. 52-letni sopotnik je strelnim ranam podlegel, 57-letni voznik je bil ustreljen v roko in se je umaknil v prostore bližnje stavbe, drugi sopotnik, star 38 let, na zadnjem sedežu pa ni bil poškodovan in je ostal v vozilu. Po dejanju se je moški policistom na kraju dogodka predal sam.

Motiv za streljanje v Mariboru je bilo maščevanje iz ljubosumja.

Po neuradnih podatkih naj bi moški izstrelil več kot 30 nabojev, spraznil naj bi dva do tri nabojnike. Policija je potrdila, da je izstrelil več deset nabojev. Ob koncu svojega morilskega dejanja naj bi več strelov tudi izstrelil v zrak, so povedali očividci.

Pridržani je bil maja lani obravnavan zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, so policisti pojasnili na včerajšnji novinarski konferenci. Takrat se je po opravljeni preiskavi stanovanja tudi izkazalo, da doma hrani več kosov kratko- in dolgocevnega strelnega orožja. Preiskovalci so mu ga skupaj z okoli 2500 naboji zasegli. Do sodnega razpleta omenjene zadeve še ni prišlo, je pa takrat osumljeni dobil tudi prepoved približevanja.