55-letni motorist trčil v konja in zaradi hudih poškodb umrl

Nekaj po 20. uri je 55-letni motorist, doma z Unca, na cesti med Postojno in Hraščami trčil v konja, ki je prečkal cestišče. Posredovali so policisti in gasilci PGD Postojna, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator na motornem kolesu, odpravili posledice prometne nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Postojna, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, konj pa je utrpel zelo hude poškodbe. Zaradi nesreče je bila nekaj časa cesta zaprta za ves promet.